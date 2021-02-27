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Псаки объявила, что США предоставят информацию о новых санкциях против России «в течение недель»

, 09:13 Источник: РБК

Псаки объявила, что США предоставят информацию о новых санкциях против России «в течение недель»
Джен Псаки, фото: twitter.com/jrpsaki

США работают над проверкой информации причастности России к вмешательству в американские выборы
и объявят  «в течение недель, а не месяцев», будут ли новые антироссийские санкции.

Пресс-секретарь администрации президента США Джозефа Байдена Джен Псаки на очередном брифинге сообщила, что решение вопроса по санкциям — это «непрерывный процесс», который включает в себя проверку причастности России к вмешательству в выборы в Соединенных Штатах и хакерским атакам на программное обеспечение SolarWinds.

По данным Псаки, также Вашингтон изучает, предлагала ли Москва вознаграждение «Талибану» (запрещенное в России движение) за нападения на американских солдат в Афганистане.
Российские власти все эти обвинения отрицают.

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