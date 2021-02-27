Псаки объявила, что США предоставят информацию о новых санкциях против России «в течение недель»
27 февраля 2021, 09:13Источник:
РБК
США работают над проверкой информации причастности России к вмешательству в американские выборы и объявят «в течение недель, а не месяцев», будут ли новые антироссийские санкции.
Пресс-секретарь администрации президента США Джозефа Байдена Джен Псаки на очередном брифинге сообщила, что решение вопроса по санкциям — это «непрерывный процесс», который включает в себя проверку причастности России к вмешательству в выборы в Соединенных Штатах и хакерским атакам на программное обеспечение SolarWinds.
По данным Псаки, также Вашингтон изучает, предлагала ли Москва вознаграждение «Талибану» (запрещенное в России движение) за нападения на американских солдат в Афганистане. Российские власти все эти обвинения отрицают.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.