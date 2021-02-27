При крушении одномоторного самолета в США погибли три человека

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27 февраля 2021, 10:08 Источник: WSB

кабина пилотов, pixabay.com

В результате крушения одномоторного самолета в округе Холл, расположенном в американском штате Джорджия, погибли три человека. Соответствующую информацию предоставили накануне местные журналисты.

Падение воздушного судна произошло вечером в пятницу. Установлено, что самолет вылетел из аэропорта города Гейнсвилл и взял курс на город Дейтона-Бич в штате Флорида. Следователи выяснили, что летательный аппарат упал в овраг, расположенный неподалеку от пункта отправления.

На место случившегося первыми прибыли пожарные Гейнсвилла, которые обнаружили тела трех погибших. Кроме того, из-за утечки топлива в результате крушения самолета были эвакуированы жители дома, который находится рядом с местом аварии. Причина падения воздушного судна выясняется.