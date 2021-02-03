Три человека погибли при крушении вертолета нацгвардии США
3 февраля 2021, 18:54[ «Аргументы Недели» ]Источник: Facebook
В американском штате Айдахо потерпел крушение вертолет национальной гвардии США. Согласно последней информации, в результате случившегося погибли три пилота, которые находились на борту.
Установлено, что вертолет UH-60 Black Hawk разбился к югу от Лаки-Пик недалеко от города Бойсе в Айдахо.
К настоящему моменту удалось выяснить, что все трое погибших являлись пилотами национальной гвардии, которые осуществляли плановый тренировочный полет. Уточняется, что в среду ночью поисковые команды нашли разбившийся летательный аппарат и тела нацгвардейцев.
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