Три человека погибли при крушении вертолета нацгвардии США

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3 февраля 2021, 18:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Facebook

вертолет, pixabay.com

В американском штате Айдахо потерпел крушение вертолет национальной гвардии США. Согласно последней информации, в результате случившегося погибли три пилота, которые находились на борту.

Установлено, что вертолет UH-60 Black Hawk разбился к югу от Лаки-Пик недалеко от города Бойсе в Айдахо.

К настоящему моменту удалось выяснить, что все трое погибших являлись пилотами национальной гвардии, которые осуществляли плановый тренировочный полет. Уточняется, что в среду ночью поисковые команды нашли разбившийся летательный аппарат и тела нацгвардейцев.