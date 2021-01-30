Пять человек погибли в результате крушения вертолета на Кубе

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30 января 2021, 08:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Cuba Debate

вертолет, pixabay.com

На востоке Кубы вертолет столкнулся с возвышенностью. Как сообщили в субботу в министерстве революционных вооруженных сил страны, в результате случившегося погибли по меньшей мере пять человек.

Уточняется, что происшествие случилось утром в пятницу по местному времени. Установлено, что вертолет направлялся в Гуантанамо из провинции Ольгин. В какой-то момент воздушное судно врезалось в возвышенность, вследствие чего пять членов экипажа погибли.

В настоящий момент комиссия министерства революционных вооруженных сил расследует причины произошедшего.