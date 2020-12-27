На севере Пакистана разбился военный вертолет, все, кто находился на борту – погибли
27 декабря 2020, 12:29[ «Аргументы Недели» ]
Вертолет армейской авиации пакистанских вооруженных сил потерпел крушение на севере страны во время эвакуации раненого солдата. Погибли пять военнослужащих. Об этом 27 декабря сообщила армейская пресс-служба.
«Вертолет пакистанской армейской авиации разбился сегодня по техническим причинам во время эвакуации раненых из населенных пунктов Минимарге, Гилгит-Балтистан. Геликоптер эвакуировал тело солдата шахида Сепоя Абдул Кадира в военный госпиталь в Скарду. Следующие офицеры и солдаты приняли Шахадат во время крушения: М. Хуссейн, Аяз Хусейн, Инзимам Алам, Мухаммад Фарук», сообщает армейская пресс-служба Пакистана.
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