На севере Пакистана разбился военный вертолет, все, кто находился на борту – погибли

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27 декабря 2020, 12:29 [ «Аргументы Недели» ]

Вертолет армейской авиации пакистанских вооруженных сил потерпел крушение на севере страны во время эвакуации раненого солдата. Погибли пять военнослужащих. Об этом 27 декабря сообщила армейская пресс-служба.

«Вертолет пакистанской армейской авиации разбился сегодня по техническим причинам во время эвакуации раненых из населенных пунктов Минимарге, Гилгит-Балтистан. Геликоптер эвакуировал тело солдата шахида Сепоя Абдул Кадира в военный госпиталь в Скарду. Следующие офицеры и солдаты приняли Шахадат во время крушения: М. Хуссейн, Аяз Хусейн, Инзимам Алам, Мухаммад Фарук», сообщает армейская пресс-служба Пакистана.