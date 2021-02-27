В постпредстве Крыма заявили, что Байден поторопился с оценкой статуса полуострова

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27 февраля 2021, 09:53 Источник: РИА "Новости"

Ласточкино гнездо, pixabay.com

Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов заявил, что глава США поторопился с оценкой статуса полуострова.

Ранее американский лидер Джо Байден заявил, что Вашингтон никогда не признает Крым российским и продолжит работать над привлечением России к ответственности за "проявление агрессии" на территории Украины. Президент США также заявил, что полуостров является украинской территорией и назвал свои слова истиной.

Александр Молохов в свою очередь выразил мнение, что Джо Байдену не стоит торопиться с подобными оценками и утверждениями, иначе впоследствии ему придется краснеть и извиняться за свои высказывания.