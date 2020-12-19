Юрист Молохов предупредил Киев об опасных последствиях «заигрывания» с Анкарой

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19 декабря 2020, 14:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Ласточкино гнездо, pixabay.com

Глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов заявил, что "заигрывание" Киева с Анкарой обернется для Украины плачевно.

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в рамках визита в Киев подчеркнул, что Анкара не признает "аннексию Крыма".

Александр Молохов заметил, что "заигрывания" Украины с Турцией доведут Киев до цугундера (тюрьмы), поскольку турецкие власти считают Крымский полуостров своим. По его словам, мнимая поддержка Анкары обернется для украинской стороны плачевно, поскольку Турции нужна "безвольная страна" в целях реализации собственных геополитических интересов, которые никак не связаны с желаниями Украины.