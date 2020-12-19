Юрист Молохов предупредил Киев об опасных последствиях «заигрывания» с Анкарой
19 декабря 2020, 14:00[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов заявил, что "заигрывание" Киева с Анкарой обернется для Украины плачевно.
Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в рамках визита в Киев подчеркнул, что Анкара не признает "аннексию Крыма".
Александр Молохов заметил, что "заигрывания" Украины с Турцией доведут Киев до цугундера (тюрьмы), поскольку турецкие власти считают Крымский полуостров своим. По его словам, мнимая поддержка Анкары обернется для украинской стороны плачевно, поскольку Турции нужна "безвольная страна" в целях реализации собственных геополитических интересов, которые никак не связаны с желаниями Украины.
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