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Депутат Госдумы Бальбек назвал "восточной уловкой" позицию Турции по Крыму

, 10:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Депутат Госдумы Бальбек назвал
Ласточкино гнездо, pixabay.com

Депутат Государственной думы Российской Федерации Руслан Бальбек утром в субботу, 19 декабря, назвал поддержку руководством Турции киевских властей в вопросе принадлежности Крыма "восточной уловкой".

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в рамках визита в Киев сообщил, что Анкара не признает "аннексию Крыма".

Руслан Бальбек заметил, что у РФ есть разногласия с турецкими властями по статусу полуострова, однако со стороны Анкары подобное заявление является лишь "восточной уловкой". По мнению депутата, Турция "не станет соваться" во внутренние дела России на крымском полуострове.

ЕТ

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