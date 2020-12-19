Депутат Госдумы Бальбек назвал "восточной уловкой" позицию Турции по Крыму
19 декабря 2020, 10:48[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Депутат Государственной думы Российской Федерации Руслан Бальбек утром в субботу, 19 декабря, назвал поддержку руководством Турции киевских властей в вопросе принадлежности Крыма "восточной уловкой".
Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в рамках визита в Киев сообщил, что Анкара не признает "аннексию Крыма".
Руслан Бальбек заметил, что у РФ есть разногласия с турецкими властями по статусу полуострова, однако со стороны Анкары подобное заявление является лишь "восточной уловкой". По мнению депутата, Турция "не станет соваться" во внутренние дела России на крымском полуострове.
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