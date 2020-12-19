ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

Зеленский пообещал включить жителей Крыма и Донбасса в план вакцинации от COVID-19

, 07:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Зеленский пообещал включить жителей Крыма и Донбасса в план вакцинации от COVID-19
президент Украины Владимир Зеленский, Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский в минувшую пятницу заявил, что украинцев, проживающих в Крыму и не контролируемых Киевом районах Донецкой и Луганской областей, включат в план вакцинации от COVID-19.

Зеленский подчеркнул, что Министерство здравоохранения Украины к настоящему моменту разработало национальный план вакцинации, согласно которому первыми прививки от коронавируса нового типа сделают медикам и военнослужащим, а также соцработникам, педагогам и гражданам старше 60 лет.

Украинский лидер добавил, что власти не забывают и о "гражданах страны", которые проживают на "временно оккупированных территориях" – они также получат вакцину.

ЕТ

Здоровье

Экологический обзор уходящего года

Экологический обзор уходящего года

На исходе 2020 года редакция газеты «Аргументы недели» подготовила итоговый обзор по состоянию экологии в стране. К сожалению, эта тема стлала закрытой и данные приходится собирать по крупицам. Стоит сделать еще одну оговорку, информация за текущий год пока не аккумулирована и не может быть подвергнута анализу ранее середины следующего года, поэтому наши выводы базируются на данных за 2019 год.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью