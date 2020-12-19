Зеленский пообещал включить жителей Крыма и Донбасса в план вакцинации от COVID-19
19 декабря 2020, 07:19[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Президент Украины Владимир Зеленский в минувшую пятницу заявил, что украинцев, проживающих в Крыму и не контролируемых Киевом районах Донецкой и Луганской областей, включат в план вакцинации от COVID-19.
Зеленский подчеркнул, что Министерство здравоохранения Украины к настоящему моменту разработало национальный план вакцинации, согласно которому первыми прививки от коронавируса нового типа сделают медикам и военнослужащим, а также соцработникам, педагогам и гражданам старше 60 лет.
Украинский лидер добавил, что власти не забывают и о "гражданах страны", которые проживают на "временно оккупированных территориях" – они также получат вакцину.
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