Джо Байден и его супруга сделают прививки от коронавируса 21 декабря

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18 декабря 2020, 22:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: CNN

Джо Байден с супругой Джилл Байден, Adam Schultz/Keystone Press Agency

Избранный президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден и его супруга Джилл сделают прививки от коронавируса нового типа в понедельник, 21 декабря. Об этом сообщила советник переходной команды демократа Джен Псаки.

Уточняется, что Джо Байдену и Джилл Байден введут первую дозу вакцины Pfizer в первый день новой недели в штате Делавэр. Отмечается, что избранному вице-президенту США Камале Харрис и ее супругу тоже сделают прививки от COVID-19 на следующей неделе.

Напомним, ранее сегодня действующий вице-президент Соединенных Штатов Майкл Пенс и его жена Карен Пенс, а также начальник военно-медицинской службы вице-адмирал Джером Адамс прошли вакцинацию от коронавируса нового типа в присутствии прессы.