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Джо Байден и его супруга сделают прививки от коронавируса 21 декабря

, 22:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: CNN

Джо Байден и его супруга сделают прививки от коронавируса 21 декабря
Джо Байден с супругой Джилл Байден, Adam Schultz/Keystone Press Agency

Избранный президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден и его супруга Джилл сделают прививки от коронавируса нового типа в понедельник, 21 декабря. Об этом сообщила советник переходной команды демократа Джен Псаки.

Уточняется, что Джо Байдену и Джилл Байден введут первую дозу вакцины Pfizer в первый день новой недели в штате Делавэр. Отмечается, что избранному вице-президенту США Камале Харрис и ее супругу тоже сделают прививки от COVID-19 на следующей неделе.

Напомним, ранее сегодня действующий вице-президент Соединенных Штатов Майкл Пенс и его жена Карен Пенс, а также начальник военно-медицинской службы вице-адмирал Джером Адамс прошли вакцинацию от коронавируса нового типа в присутствии прессы.

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На исходе 2020 года редакция газеты «Аргументы недели» подготовила итоговый обзор по состоянию экологии в стране. К сожалению, эта тема стлала закрытой и данные приходится собирать по крупицам. Стоит сделать еще одну оговорку, информация за текущий год пока не аккумулирована и не может быть подвергнута анализу ранее середины следующего года, поэтому наши выводы базируются на данных за 2019 год.

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