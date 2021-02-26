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Российскую вакцину «Спутник V» зарегистрировали в Молдавии

, 21:12 Источник: Интерфакс

Российскую вакцину «Спутник V» зарегистрировали в Молдавии
Вакцина «Спутник V». Фото: сайт Российского фонда прямых инвестиций

Молдавия стала 38-й страной, одобрившей российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Об этом говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

В настоящее время Молдавия остается единственной страной Европы, в которой до сих пор не началась вакцинация против коронавируса.

В настоящее время в число стран Европы, зарегистрировавших Спутник V», входят Белоруссия, Венгрии, Республика Сербская (энтитет Боснии и Герцеговины), а также Сан-Марино.

ДВа

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