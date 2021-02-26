Президент Абхазии поручил закрыть ферму по добыче криптовалюты

Президент Абхазии Аслан Бжания приехал на объект, где была выявлена функционирующая ферма по добыче криптовалюты.
В небольшом селе были обнаружены 300 майнинг-аппаратов, который Бжания приказал немедленно демонтировать. Кроме этого, он поручил главе районной администрации освободить от занимаемой должности главу населенного пункта, на территории которого действовала криптоферма. Руководителям райотделов внутренних дел и СГБ были объявлены выговоры.
Еще одну криптоферму обнаружили на месте бывшей чайной фабрики на окраине Очамчыры.. Эта ферма была обнаружена два дня назад и отключена. Здесь действовали 1900 майнинг-аппаратов по добыче криптовалют.
Ранее в Госдуме предложили считать криптовалюту имуществом.
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