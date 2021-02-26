ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Аргументы Недели В мире 13+

Президент Абхазии поручил закрыть ферму по добыче криптовалюты

, 20:42 Источник: eadaily.com

Президент Абхазии поручил закрыть ферму по добыче криптовалюты
Аслан Бжания. Фото: сайт Кремля

Президент Абхазии Аслан Бжания приехал на объект, где была выявлена функционирующая ферма по добыче криптовалюты.

В небольшом селе были обнаружены 300 майнинг-аппаратов, который Бжания приказал немедленно демонтировать. Кроме этого, он поручил главе районной администрации освободить от занимаемой должности главу населенного пункта, на территории которого действовала криптоферма. Руководителям райотделов внутренних дел и СГБ были объявлены выговоры.

Еще одну криптоферму обнаружили на месте бывшей чайной фабрики на окраине Очамчыры.. Эта ферма была обнаружена два дня назад и отключена. Здесь действовали 1900 майнинг-аппаратов по добыче криптовалют.

Ранее в Госдуме предложили считать криптовалюту имуществом.

ДВа

Экономика

Михаил Задорнов прогнозирует рост ВВП на 3—3,5 процента в 2021 году

Михаил Задорнов прогнозирует рост ВВП на 3—3,5 процента в 2021 году

В 2021 году ВВП России может увеличиться на 3—3,5 процента. Банкир, бывший министр финансов РФ Михал Задорнов считает, что "одним из главных драйверов для роста экономики страны в период восстановления и преодоления последствий пандемии должен стать банковский сектор".

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью