В Госдуме предлагают считать криптовалюту имуществом

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18 февраля 2021, 19:39

Фото: сайт ГД

В Госдуме прошел первое чтение прошел законопроект о налогообложении криптовалют.

Инициатива предлагает для целей налогообложения признать цифровую валюту имуществом. Предлагается приравнять налогообложение цифровой валюты к налогообложению имущества

«Граждане (включая иностранцев с видом на жительство в России и постоянно проживающих на ее территории), а также организации (в том числе филиалы и представительства иностранных компаний, созданных на территории России), имеющие право распоряжаться цифровой валютой, обязаны будут сообщать в налоговые органы о таком праве, обороте средств и остатке, если сумма за год в пересчете на рубли превышает 600 тысяч», - говорится в пояснительной записке к документу.

Порядок определения рыночной цены цифровой валюты установит ФНС. За неуплату налога от операций с цифровой валютой предложено штрафовать в размере 40 % от суммы неуплаченного налога.

Ранее сообщалось, что стоимость биткойна впервые за историю существования криптовалюты превысила 47 тыс. долларов.