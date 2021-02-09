Стоимость биткойна впервые за историю существования криптовалюты превысила $47 тыс.

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9 февраля 2021, 08:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: CoinDesk

биткойн, pixabay.com

Биткойн на открытии торгов вновь вырос в цене – рост составил 1,56%, вследствие чего криптовалюта подорожала до $47,174. Вышеуказанные данные являлись актуальными на 03:05 по московскому времени.

Согласно последней информации, в пике стоимость биткойна достигала уровня $47,550.

Так, цена на криптовалюту уже в третий раз за прошедшие несколько часов обновила исторический максимум.

Уточняется, что котировки растут на поступивших новостях о том, что американская компания Tesla инвестировала $1,5 млрд в биткойн. Кроме того, ее руководство заявило, что в ближайшем будущем намерено принимать криптовалюту в качестве оплаты за свои продукты.