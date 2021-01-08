Стоимость биткойна обновила исторический максимум, превысив $41 тысячу
8 января 2021, 14:18[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
В пятницу, 8 января, стало известно, что биткойн в рамках торговой сессии рос на 3,78% и в пике достигал 41 тысячи долларов. Об этом свидетельствуют данные площадки по состоянию на 13:48 по Москве.
Согласно последней информации, стоимость криптовалюты обновила исторический максимум.
Отметим, что в минувший четверг, 7 января, курс биткойна впервые за всю историю существования криптовалюты превысил отметку в 40 тысяч долларов. По данным Coindesk, цена данной валюты по состоянию на 21:29 по московскому времени достигала 40 169 долларов.
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