Криптовалютчики обрушили энергетическую систему Абхазии

Аргументы Недели → Хайтек 13+

4 декабря 2020, 18:53 [ «Аргументы Недели» ]

В начале декабря курс криптовалюты «Биткойн» составил 20 тысяч долларов за один «биток». Вскоре цена стала падать, но вера людей в его силу не пропала. По всему миру, в том числе и в Абхазии, люди начали майнить криптовалюту посредством специального оборудования. В результате обрушилась энергетическая система республики.



Во многих городах энергетики были вынуждены отключить подачу электроэнергии. Жители сидят без света целыми сутками. Многие пытаются готовить еду ранним утром, когда электроэнергию включают на несколько часов. В управлении электросетями Сухуми считают бесполезными попытки восстановить систематическую подачу электричества, так как криптовалютчики всё равно её выведут из строя.



Майнинговая ферма, как правило, содержит набор мощного компьютерного оборудования. Оно производит сложные вычисления. В прошлом году энергетики отключили порядка 15 подобных ферм. Несмотря на то, что в Абхазии запрещена работа майнинговых ферм, не регламентирован их ввоз. На определённом этапе власти Абхазии поняли, что запреты не работают. Они потребовали майнеров пройти регистрацию, установить электросчётчики и законно подключиться к сетям. По данным энергетиков, майнинговые фермы потребляют до одной трети всей энергии в республике. Не исключено, что к «криптобизнесу» имеют отношение чиновники различных уровней.



