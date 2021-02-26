Байден заявил, что США никогда не признают Крым российским

Соединенные Штаты сегодня продолжают поддерживать Украину, ее союзников и партнеров, как и с самого начала этого конфликта. Об этом заявил президента США Джо Байден.
Американский лидер подчеркнул, что Соединенные Штаты считают, что Крым – это Украина, и никогда не признают полуостров российским.
«Семь лет назад Россия нарушила международное право, нормы, по которым современные страны взаимодействуют друг с другом, а также суверенитет и территориальную целостность соседней Украины, когда вторглась в Крым. Мы продолжим работу с целью привлечь Россию к ответственности за ее правонарушения и агрессию на Украине», - заявил Байден.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов назвал бессовестной демагогией слова Владимира Зеленского о Крыме как о вырванном в 2014 году сердце Украины.
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