Страны Европы договорились о введении ковид-паспортов. Почему это вызывает слишком много вопросов

Аргументы Недели → В мире 13+

26 февраля 2021, 18:18

Проверка документов в аэропорту Праги. Фото: Global Look Press

Главы государств-членов ЕС на днях обсудили введение единых цифровых сертификатов для вакцинированных от коронавируса. Приближается турсезон, и его необходимо спасать. Но многие вопросы еще не проработаны.

Ангела Меркель отметила, что это нововведение поможет возобновить свободные перемещения по Европе. «Сейчас прорабатывается вопрос, чтобы такие паспорта могли получать жители третьих стран, с ними они смогут въехать на территорию Евросоюза», - сказала канцлер ФРГ.

Разработка документа займет несколько месяцев. Пока не совсем понятно, как на практике будет работать использование ковид-паспорта. Даже в самых продвинутых странах Европы далеко не у всех пенсионеров есть смартфоны. Также интересно, что ожидает тех, у кого по разным причинам не будет сертификата. Только во Франции более трети населения не хотят вакцинироваться в принципе.

Наш «Спутник» пока не зарегистрирован в Европе. Означает ли это, что туристам из России въезд туда будет закрыт еще очень долго? И потом, «Спутником» прививают в Венгрии – будут ли пускать тех венгров, кому вкололи российскую вакцину?

Возможно, в скором будущем вместо паспортов у нас у всех будут чипы? Чего ждать от глобальной цифровизации? Читайте в книге Игоря Диденко «НеВенец творения».