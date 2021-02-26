ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Аргументы Недели В мире 13+

Страны Европы договорились о введении ковид-паспортов. Почему это вызывает слишком много вопросов

, 18:18

Страны Европы договорились о введении ковид-паспортов. Почему это вызывает слишком много вопросов
Проверка документов в аэропорту Праги. Фото: Global Look Press

Главы государств-членов ЕС на днях обсудили введение единых цифровых сертификатов для вакцинированных от коронавируса. Приближается турсезон, и его необходимо спасать. Но многие вопросы еще не проработаны.

Ангела Меркель отметила, что это нововведение поможет возобновить свободные перемещения по Европе. «Сейчас прорабатывается вопрос, чтобы такие паспорта могли получать жители третьих стран, с ними они смогут въехать на территорию Евросоюза», - сказала канцлер ФРГ.

Разработка документа займет несколько месяцев. Пока не совсем понятно, как на практике будет работать использование ковид-паспорта. Даже в самых продвинутых странах Европы далеко не у всех пенсионеров есть смартфоны. Также интересно, что ожидает тех, у кого по разным причинам не будет сертификата. Только во Франции более трети населения не хотят вакцинироваться в принципе.

Наш «Спутник» пока не зарегистрирован в Европе. Означает ли это, что туристам из России въезд туда будет закрыт еще очень долго? И потом, «Спутником» прививают в Венгрии – будут ли пускать тех венгров, кому вкололи российскую вакцину?

Возможно, в скором будущем вместо паспортов у нас у всех будут чипы? Чего ждать от глобальной цифровизации? Читайте в книге Игоря Диденко «НеВенец творения».

РК

Экономика

Михаил Задорнов прогнозирует рост ВВП на 3—3,5 процента в 2021 году

Михаил Задорнов прогнозирует рост ВВП на 3—3,5 процента в 2021 году

В 2021 году ВВП России может увеличиться на 3—3,5 процента. Банкир, бывший министр финансов РФ Михал Задорнов считает, что "одним из главных драйверов для роста экономики страны в период восстановления и преодоления последствий пандемии должен стать банковский сектор".

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью