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Глава украинского Минздрава заявил о намерении вакцинировать 60% населения

, 17:30 Источник: eadaily.com

Глава украинского Минздрава заявил о намерении вакцинировать 60% населения
Максим Степанов. Фото: сайт правительства Украины

1179 украинцев получили прививки от коронавируса за два дня вакцинации. По словам министра здравоохранения Украины Максима Степанова, около 43% граждан готовы на бесплатную вакцинацию.

«Мы считаем, что это очень мало, поэтому проводим максимальную коммуникационную кампанию, для увеличения количества людей, которые должны вакцинироваться», – заявил министр.

Он отметил, что в страну уже поставлены 500 тысяч доз, рассчитанных на вакцинацию 250 тысяч человек вакциной CoviShield – это вакцина Oxford/AstraZeneca индийского производства, которая еще не прошла все этапы клинических испытаний.

Ранее сообщалось, что Индия включит украинцев в список получателей вакцины в статусе испытателей.

ДВа

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