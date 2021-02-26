Политолог Мирзаян считает, что Пашинян потерял поддержку Кремля

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26 февраля 2021, 15:23 Источник: Свободная пресса

Никол Пашинян. Фото: сайт Кремля

Россия Пашиняна не защищает, потому что он потерял поддержку Кремля. Так считает доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян.

Эксперт напомнил, что когда политическая и военная элита Армении была готова выступить против Пашиняна, их сдержала только позиция России.

«Россия тогда дала запрет на любые попытки смены власти. Путин понадеялся, что Пашинян усвоил уроки, но он по-прежнему делал то, что ему говорили его западные друзья – разжигал антироссийские настроения в Армении», - сказал Мирзаян.

По его мнению, в Москве поняли, что зря поверили Пашиняну, и после этого поддержка премьеру исчезла, именно поэтому армянские генералы осмелели.

«Сейчас вопрос не в том, уйдет ли Пашинян, а в том, кто его заменит. Опасность в том, что глупого антироссийского политика может заменить умный антироссийский политик», - считает эксперт.

Ранее президент Азербайджана Ильхм Алиев заявил, что правительство Пашиняна ведет Армению в «бездну и разруху».