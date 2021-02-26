Алиев заявил, что правительство Пашиняна ведет Армению в «бездну и разруху»

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26 февраля 2021, 10:47 Источник: РИА "Новости"

президент Азербайджана Ильхам Алиев, Tom Nicholson/ZUMAPRESS.com

Глава Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что последние события в Ереване являются внутренним делом Армении, но добавил, что в сложившейся ситуации виновато и прежнее, и нынешнее руководство страны.

В рамках пресс-конференции для зарубежных журналистов Ильхам Алиев отметил, что последние события показывают – Армения в настоящий момент находится в такой тяжелой ситуации, что процессы, происходящие в стране, подрывают армянскую государственность.

Азербайджанский лидер выразил уверенность в том, что правительство Никола Пашиняна ведет страну "в бездну и разруху".

Напомним, новый политический кризис разгорелся ранее в Ереване после заявлений премьер-министра Армении о российских "Искандерах".