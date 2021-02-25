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Минобороны РФ: Армения не применяла свои «Искандеры» в Карабахе, Пашиняна ввели в заблуждение

, 20:25

Минобороны РФ: Армения не применяла свои «Искандеры» в Карабахе, Пашиняна ввели в заблуждение
MOD Russia, globallookpress.com

В Министерстве обороны России сообщили, что армия Армении не применяла свои оперативно-тактические комплексы (ОТРК) «Искандер» в ходе конфликта в Нагорном Карабахе в 2020 году.

По данным российского оборонного ведомства, весь боезапас ракет находился на складах вооружённых сил Армении.
В российском Минобороны также сообщили, что высказывания премьер-министра Армении Никола Пашиняна об «Искандерах» могут быть следствием введения его в заблуждение, - передает RT.

24 февраля Никол Пашинян заявил о «невзорвавшихся» или «разорвавшихся на 10%» ракетах оперативно-тактических комплексов «Искандер» во время эскалации конфликта в Нагорном Карабахе осенью прошлого года.

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