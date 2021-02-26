Лавров рассказал о возможных планах США в Сирии

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26 февраля 2021, 14:57 Источник: РИА Новости

Сергей Лавров, фото: MFA Russia/Globallookpress.com

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва намерена прояснить, собираются ли американские войска покидать Сирию. По его словам, появилась информация якобы США навсегда останутся в этой Арабской Республике.

«Слышим в последнее время разные сведения из разных источников, пока мы их не можем подтвердить, хотим напрямую у американцев поинтересоваться, якобы они принимают решение вообще никогда из Сирии не уходить, вплоть до того, чтобы эту страну развалить», - высказал дипломат.

Лавров отметил, что необходимо восстановить контакты по политико-дипломатической линии для обсуждения данной ситуации. Глава МИД надеется, что новая администрация США вскоре сформирует свои команды для этой цели.

«Мы имеем каналы общения с американцами, по линии военных это деконфликтинг. Они там присутствуют, это реальность, и деконфликтинг нужен, чтобы избежать столкновений, но по политико-дипломатической линии нам очень важно возобновить контакты», - пояснил он.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала авиаудар ВВС США в Сирии.