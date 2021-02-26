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Порошенко рассказал об «исторических причинах» утраты Украиной Крыма

, 14:21 Источник: РИА "Новости"

Порошенко рассказал об «исторических причинах» утраты Украиной Крыма
бывший президент Украины Петр Порошенко, Petro Poroshenko/via Globallookpress.com

Бывший президент Украины Петр Порошенко в пятницу, 26 февраля, рассказал, что привело к потере Украиной Крыма в 2014 году. По мнению экс-лидера страны, для этого имелись "исторические причины". 

Порошенко выразил уверенность в том, что "драма 2014 года" стала финалом почти тридцатилетней истории, в ходе которой Украина шаг за шагом приближалась к тому, чтобы Крым был "захвачен". Бывший украинский лидер уточнил, что после распада СССР Россия начала "создавать пророссийские" автономии" на территории СНГ, а Киеву не удалось помешать данному процессу, поскольку он тогда еще находился в сильной зависимости от Москвы.

Так, по мнению Петра Порошенко, Украине пришлось согласиться на размещение российских баз ВМФ в Севастополе. Более того, официальный Киев закрывал глаза на то, что Крым превратился в "настоящий полигон для обкатки идеологем так называемого "Русского мира". Политик также выразил уверенность в том, что крымчане не увидели в российских военных врагов в 2014 году из-за их "глубокой укорененности" в жизнях обитателей полуострова.

ЕТ

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