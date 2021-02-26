Алиев считает, что России не следует участвовать в модернизации армии Армении

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26 февраля 2021, 14:01 Источник: ТАСС

президент Азербайджана Ильхам Алиев, Kay Nietfeld/dpa

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу, 26 февраля, выразил мнение что России не следует принимать участие в модернизации армии Армении, а также призвал Москву "не давать Еревану оружие".

В рамках интервью Алиев обратил внимание на заявление армянских властей о том, что Россия будет участвовать в процессе модернизации армии страны. Глава Азербайджана задался вопросом, зачем это нужно Москве. Политик выразил уверенность в том, что Армении, где "царит хаос" и "разворачивается трагикомедия то ли с совершенным переворотом, то ли с не совершенном", нельзя предоставлять оружие, чтобы избежать "очередной трагедии".

Ильхам Алиев напомнил, что уже говорил – российской стороне следует "забрать у Еревана "Искандеры".