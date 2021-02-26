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Армения подтвердила участие в трехсторонней встрече по Карабаху 27 февраля в Москве

, 13:30 Источник: ТАСС

Армения подтвердила участие в трехсторонней встрече по Карабаху 27 февраля в Москве
Москва, pixabay.com

Армянская сторона в пятницу сообщила, что планирует принять участие в третьем заседании трехсторонней рабочей группы по Нагорному Карабаху на уровне вице-премьеров, которое состоится 27 февраля.

Заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук, отвечая на вопрос о присутствии армянской стороны в заседании, отметил, что к настоящему моменту все стороны подтвердили свое участие в данной встрече.

Подчеркивается, что третье заседание трехсторонней рабочей группы по Нагорному Карабаху под совместным председательством вице-премьеров Азербайджанской Республики, Республики Армения и Российской Федерации должно состояться в грядущую субботу в Москве.

ЕТ

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