Президент Азербайджана предостерег Армению от эскалации в Карабахе, пригрозив кулаком

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25 февраля 2021, 18:15 Источник: РИА Новости

Ильхам Алиев, фото: president.az

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг, 25 февраля, заявил, что вооруженный конфликт в Нагорного Карабахе окончен. Алиев предостерег Армению, где сегодня проходят протестные акции, от реваншистских мыслей. Президент Азербайджана отметил, что для таких случаев у Баку всегда наготове кулак.

Политическая ситуация в Армении обострилась после заявления премьер-министра республики Никола Пашиняна о российских ракетных комплексах "Искандер". Заявление Пашиняна раскритиковал первый заместитель начальника генерального штаба вооруженных сил Армении генерал Тиран Хачатрян. Пашинян предложил уволить его.

В среду президент Армении Армен Саркисян по предложению Пашиняна уволил поспорившего с премьером Хачатряна.

Генштаб ВС Армении потребовал отставки премьера и предостерег его от применения силы против своего народа. Пашинян сообщил, что после требований вооруженных сил о его отставке освободил от должности главу генштаба Оника Гаспаряна.

В Ереване сегодня протестуют как сторонники, так и противники Пашиняна.