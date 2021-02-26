Лукашенко заявил, что никто из его детей не займет пост президента Белоруссии

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26 февраля 2021, 12:40 Источник: сайт президента Белоруссии

президент Белоруссии Александр Лукашенко, Kremlin Pool/via Globallookpress.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко утром в пятницу, 26 февраля, опроверг информацию о том, что он планирует передать власть в республике своим детям, в частности, старшему сыну Виктору.

Ранее в Национальном олимпийском комитете (НОК) страны сообщили, что в рамках отчетно-выборного Олимпийского собрания новым главой спортивной организации был избран старший сын Александра Лукашенко, его помощник по национальной безопасности Виктор Лукашенко. Мужчина сменил на вышеуказанном посту своего отца.

Белорусский лидер подчеркнул, что в последнее время появилось много слухов о транзите власти, о том, что он передаст руководство страной старшему сыну. По словам Александра Лукашенко, такое в его семье "никогда не обсуждалось и обсуждаться не может" – ни один его ребенок не займет впоследствии пост лидера республики.

Политик также отметил, что его сын Виктор при избрании главой НОК не останется госслужащим и сегодня же будет уволен с должности помощника президента по нацбезопасности.