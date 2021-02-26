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Власти Испании продлили ограничения на въезд в страну до конца марта

, 12:07 Источник: ТАСС

Власти Испании продлили ограничения на въезд в страну до конца марта
Мадрид, pixabay.com

Власти Испании одобрили продление временных ограничений на несущественные поездки в страну до 31 марта 2021 года. Соответствующее решение было принято из-за текущей эпидемической ситуации.

Ограничения на въезд в страну будут распространяться на граждан государств, которые не входят в состав Европейского Союза или Шенгенской зоны.

Власти Испании подчеркнули, что их решение обусловлено "кризисом в сфере здравоохранения", вызванным коронавирусом нового типа. Более того, правительство королевства постановило продлить до 16 марта контроль на сухопутной границе с Португалией.

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