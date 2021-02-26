Попова сравнила ситуацию с COVID-19 в России и в мире

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в пятницу, 26 февраля, заявила, что РФ в настоящий момент демонстрирует хороший результат в прохождении эпидпроцесса – значительно лучше, чем в большинстве стран мира.
В рамках сегодняшнего открытия выставки, которая посвящена истории российского лидерства в области вирусологии, в Российском историческом обществе, Анна Попова подчеркнула, что такие достижения являются заслугой ученых и практиков страны.
По словам главы Роспотребнадзора, вакцинация от коронавируса нового типа в России сразу тремя вакцинами – это "невероятный результат", которым можно гордиться.
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