Эпидемиолог Пшеничная заявила, что болеть COVID-19 в России стали реже

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26 февраля 2021, 09:06 Источник: РИА "Новости"

анализ крови, pixabay.com

Замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная в пятницу, 26 февраля, сообщила, что болеть коронавирусом нового типа в России стали реже.

Пшеничная уточнила, что в последние недели количество регистрируемых случаев заражения в стране снизилось примерно в три раза. Кроме того, уменьшилось и число людей с бессимптомными формами коронавирусной инфекции..

Эпидемиолог добавила, что в настоящий момент в России продолжается фаза стабилизации ситуации с распространением COVID-19, заболеваемость среди граждан постепенно идет на спад. Наталья Пшеничная отметила, что на данный процесс оказали влияние и соблюдение мер безопасности, и массовая вакцинация населения.