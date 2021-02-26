ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Аргументы Недели Общество 13+

Эпидемиолог Пшеничная заявила, что болеть COVID-19 в России стали реже

, 09:06 Источник: РИА "Новости"

Эпидемиолог Пшеничная заявила, что болеть COVID-19 в России стали реже
анализ крови, pixabay.com

Замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная в пятницу, 26 февраля, сообщила, что болеть коронавирусом нового типа в России стали реже.

Пшеничная уточнила, что в последние недели количество регистрируемых случаев заражения в стране снизилось примерно в три раза. Кроме того, уменьшилось и число людей с бессимптомными формами коронавирусной инфекции..

Эпидемиолог добавила, что в настоящий момент в России продолжается фаза стабилизации ситуации с распространением COVID-19, заболеваемость среди граждан постепенно идет на спад. Наталья Пшеничная отметила, что на данный процесс оказали влияние и соблюдение мер безопасности, и массовая вакцинация населения.

ЕТ

В мире

Псаки в рамках пресс-конференции не смогла выговорить название минздрава США

Псаки в рамках пресс-конференции не смогла выговорить название минздрава США

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в рамках разговора с журналистом на регулярной пресс-конференции не смогла выговорить название Министерства здравоохранения Соединенных Штатов Америки.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью