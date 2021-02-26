Эпидемиолог Пшеничная заявила, что болеть COVID-19 в России стали реже

Замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная в пятницу, 26 февраля, сообщила, что болеть коронавирусом нового типа в России стали реже.
Пшеничная уточнила, что в последние недели количество регистрируемых случаев заражения в стране снизилось примерно в три раза. Кроме того, уменьшилось и число людей с бессимптомными формами коронавирусной инфекции..
Эпидемиолог добавила, что в настоящий момент в России продолжается фаза стабилизации ситуации с распространением COVID-19, заболеваемость среди граждан постепенно идет на спад. Наталья Пшеничная отметила, что на данный процесс оказали влияние и соблюдение мер безопасности, и массовая вакцинация населения.
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