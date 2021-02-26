Украинский врач Ляшко сообщил о неблагоприятных последствиях после прививки от COVID-19

Главный санитарный врач Украины, замминистра здравоохранения Виктор Ляшко рассказал о неблагоприятных последствиях после прививки от коронавируса препаратом Oxford/AstraZeneca. В стране зарегистрировано несколько подобных случаев.
«По состоянию на 25 февраля поступили и первые сообщения о неблагоприятных событиях после иммунизации. Таких сообщений у нас семь, они все несерьезные», - пояснил он.
Ляшко отметил, что один случай зафиксировали в Черниговской области и шесть - в Черкасской.
Напомним, что самолет из Индии с 500 тысячами доз вакцины прибыл во вторник утром в Киев. Прививать украинцев начали в среду.
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