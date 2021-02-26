Журналист Тим Макналти назвал «позором ЕС» вакцинацию итальянской певицы «Спутником V» в Москве

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26 февраля 2021, 08:47 Источник: Express

вакцина, фото: Ashraf Amra/Keystone Press Agency/ globallookpress.com

Журналист Тим Макналти раскритиковал вакцинацию итальянской певицы Анны Марии Кьюри российской вакциной «Спутник V» во время гастролей в Москве. По его словам, это «позор Евросоюза».

Макналти прокомментировал высказывание Кьюри о том, что в Европе «медлят» с масштабной вакцинацией от новой коронавирусной инфекции. Он считает этот факт унизительным для зарубежных чиновников. Эксперт уточнил, что Хорватия и Словакия уже готовят почву для приобретения «Спутника V».

«В Европе существует огромная проблема, поскольку здесь не удается вакцинировать население как можно быстрее. Это мешает возвращению к нормальной жизни, а здесь, в Москве, все работает более или менее в привычном режиме … Мы, музыканты, шокированы тем, что у нас все театры, как и другие учреждения культуры, закрыты. Я не могу понять, почему в Европе с этим медлят», - отметила певица. Кьюри предложила начать поставки «Спутника V» в Европу, чтобы восполнить дефицит необходимых препаратов.