Жители более 130 стран мира еще не получили прививку от COVID-19

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24 февраля 2021, 21:54 Источник: ТАСС

шприц, pixabay.com

Генеральный директор ЮНЕСКО Одре Азулай заявила вечером в среду, 24 февраля, что жители более 130 стран мира к настоящему моменту не получили первую дозу вакцины против коронавируса нового типа.

Азулай отметила, что когда было объявлено о начале кампаний по вакцинации, весь мир вздохнул с облегчением. Она, однако обратила внимание на то, что без солидарности странам не удастся победить пандемию и добавила, что свыше 130 государств еще не получили ни одной дозы препарата. Более того, по словам гендиректора ЮНЕСКО, наиболее уязвимые страны на данный момент не защищены от коронавируса нового типа.

Одре Азулай уточнила, что при текущем положении дел жители многих развивающихся государств не получат доступ к вакцинам до 2022 года.