Псаки в рамках пресс-конференции не смогла выговорить название минздрава США

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в рамках разговора с журналистом на регулярной пресс-конференции не смогла выговорить название Министерства здравоохранения Соединенных Штатов Америки.
Представитель президента США, отвечая на вопрос сотрудницы СМИ, дважды безуспешно попыталась выговорить название минздрава страны (Health and Human Services), после чего попросила прощения и использовала для обозначения ведомства аббревиатуру.
Отметим, что Джен Псаки не раз становилась объектом критики и пародий из-за оговорок и путаницы в рамках своих ответов на вопросы журналистов.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.