Псаки в рамках пресс-конференции не смогла выговорить название минздрава США

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26 февраля 2021, 07:49 Источник: Telegram

пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, Yuri Gripas - Pool via CNP/Consolidated News Photos

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в рамках разговора с журналистом на регулярной пресс-конференции не смогла выговорить название Министерства здравоохранения Соединенных Штатов Америки.

Представитель президента США, отвечая на вопрос сотрудницы СМИ, дважды безуспешно попыталась выговорить название минздрава страны (Health and Human Services), после чего попросила прощения и использовала для обозначения ведомства аббревиатуру.

Отметим, что Джен Псаки не раз становилась объектом критики и пародий из-за оговорок и путаницы в рамках своих ответов на вопросы журналистов.