Псаки назвала на брифинге Космические силы США (Space Force) «новым современным самолетом»

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, отвечая на вопрос журналистов на брифинге, перепутала Космические силы США (Space Force) с президентским самолётом Air Force One.

На встрече с журналистами Псаки задали вопрос, принимал ли президент США Джо Байден какие-либо решения относительно Space Force. Однако пресс-секретарь Белого дома была уверена, что речь идет о «новом современном самолете», и добавила, что уточнит информацию у контактного лица в Space Force. При этом Псаки призналась, что не знает, кто он, но выяснит.

Местные СМИ предположили, что представитель Белого дома перепутала Space Force c Air Force One - президентским бортом, о котором говорилось в предыдущих вопросах.

А конгрессмен Майк Роджерс и вовсе призвал Псаки немедленно извиниться, поскольку своими словами она «преуменьшает значение целого рода вооруженных сил». Позже пресс-секретарь опубликовала пост, в котором поддержала Космические силы и заявила, что в Белом доме всегда будут рады выслушать их представителей.

Jen Psaki reacts humorously to question about Space Force: “Wow. Space Force. It’s the plane of today!” pic.twitter.com/ne6TxpNgf4