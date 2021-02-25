Премьер Франции заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в стране
25 февраля 2021, 21:48
Во Франции ухудшилась ситуация с коронавирусом почти на всей территории страны, будут введены более жесткие ограничения в 20 департаментах, сообщил премьер-министр Франции Жан Кастекс, выступая сегодня на пресс-конференции.
Ранее в стране ежедневно фиксировалось около 20 тысяч заболевших. Сейчас эта цифра достигла 30 тысяч. Кастекс отметил, что наибольшее число заражений наблюдается в 20 департамента Франции, в частности, в Приморских Альпах, Париже и севере страны. Более жесткие ограничения могут быть введены с 6 марта.
Как стало известно, французская компания биотехнологий Xenothera начала клинические испытания разработанной ею вакцины от новой коронавирусной инфекции «Xav-19».
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