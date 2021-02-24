Le Parisien: во Франции начинаются испытания вакцины от коронавируса «Xav-19»

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24 февраля 2021, 20:17 Источник: Le Parisien

медик, фото: pixabay.com

СМИ со ссылкой на информационные источники сообщили, что французская компания биотехнологий Xenothera начала клинические испытания разработанной ею вакцины от новой коронавирусной инфекции «Xav-19».

В источнике говорится, что программа испытаний вакцины проходит по стандартам Polycor - одного из 15 видов оперативных клинических испытаний препаратов, одобренных медицинскими властями Франции. «Xav-19» проверят на 400 добровольцах в 40 больницах страны при координации университетского госпиталя Нанта. В настоящее время в испытаниях участвуют 67 пациентов из 21 госпиталя.

Вакцина основана на использовании поликлональных антител, полученных на основе антител свиней, видоизмененные, глико-инженерные гуманизированные антитела. Если будет доказана эффективность препарата, то французское Национальное агентство безопасности медикаментов и товаров медицинского назначения (ANSM) может выдать разрешение на временное применение данной вакцины.