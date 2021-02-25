Издание «Военный обозреватель» уточнило информацию о пролетевшем над Ереваном самолёте
25 февраля 2021, 16:38Источник:
Лента.ру
СМИ написали новости о появлении сегодня, 25 февраля, в небе над Ереваном военного самолёта Су-30СМ ВВС Армении или ВКС России. Однако эксперты заметили, что хвостовое оперение и сама форма истребителя на видео отличается.
Издание «Военный обозреватель» в Telegram-канале опубликовала информацию о том, что в небе над Ереваном замечен истребитель МиГ-29 четвертого поколения.
Известно, что на вооружении ВВС Армении подобных истребителей нет. Вероятнее всего, замеченный самолет входит в состав Воздушно-космических сил (ВКС) России, поскольку только они располагают МиГ-29 на территории Армении, - сообщает Лента.ру.
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