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Издание «Военный обозреватель» уточнило информацию о пролетевшем над Ереваном самолёте

, 16:38 Источник: Лента.ру

Издание «Военный обозреватель» уточнило информацию о пролетевшем над Ереваном самолёте
MOD Russia, globallookpress.com

СМИ написали новости о появлении сегодня, 25 февраля, в небе над Ереваном военного самолёта Су-30СМ ВВС Армении или ВКС России. Однако эксперты заметили, что хвостовое оперение и сама форма истребителя на видео отличается.

Издание «Военный обозреватель» в Telegram-канале опубликовала информацию о том, что в небе над Ереваном замечен истребитель МиГ-29 четвертого поколения.

Известно, что на вооружении ВВС Армении подобных истребителей нет. Вероятнее всего, замеченный самолет входит в состав Воздушно-космических сил (ВКС) России, поскольку только они располагают МиГ-29 на территории Армении, - сообщает Лента.ру.

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