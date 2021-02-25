В Ереване протестующие заметили пролетевший над одной из центральных площадей города военный самолёт

В Ереване в четверг, 25 февраля, протестующие заметили пролетевшие над одной из центральных площадей столицы Армении военные самолёты. На улицах Еревана собрались сотни людей.
Обострение политической ситуации в Армении сегодня - тема дня. В Ереване протестуют как сторонники, так и противники премьера Армении Никола Пашиняна, отправившего в отставку первого замначальника Генштаба.
После этого военные поднялись против Пашиняна. Они считают, что премьер хочет переложить на военных ответственность за Нагорный Карабах. Заявление военных поддержал экс-президент Роберт Кочарян. На стороне Пашиняна - спецслужбы.
В Telegram-канале проекта Wargonzo сообщили, что сегодня над центром Еревана пролетел самолет ВКС России, и протестующие встретили его появление аплодисментами.
Пашинян опубликовал в соцсети видео из центра Еревана и написал: "Прогулка по центру Еревана".
"В 16:00 выступлю на площади Республики", - пообещал он.
По данным «Sputnik Армения», авиация проводит тренировочные полеты истребителей Су-30М.
Оппозиционные силы обвинили Пашиняна в предательстве национальных интересов Армении после того, как часть территорий Нагорно-Карабахской республики передали Азербайджану.