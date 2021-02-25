Президент Армении ищет пути мирного урегулирования ситуации

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25 февраля 2021, 15:52

Армен Саркисян, фото: Xinhua/globallookpress.com

Президент Армении Армен Саркисян принимает меры по снижению напряженности в стране. Как заявил сам глава государства, он ищет пути мирного урегулирования сложившейся ситуации.

В заявлении Саркисяна, размещенном на сайте президента, отмечается, что еще не преодолены последствия войны в Нагорном Карабахе, в Армении тысячи погибших и раненых, есть серьезнейшие региональные угрозы, а ситуация в стране снова стала крайне взрывоопасной.

Президент Армении призвал всех "проявлять сдержанность и благоразумие. Любое необдуманное слово углубляет кризис".

Ранее Лавров обсудил ситуацию в Армении с главой республиканского МИД.