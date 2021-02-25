ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Аргументы Недели В мире 13+

Президент Армении ищет пути мирного урегулирования ситуации

, 15:52

Президент Армении ищет пути мирного урегулирования ситуации
Армен Саркисян, фото: Xinhua/globallookpress.com

Президент Армении Армен Саркисян принимает меры по снижению напряженности в стране. Как заявил сам глава государства, он ищет пути мирного урегулирования сложившейся ситуации.

В заявлении Саркисяна, размещенном на сайте президента, отмечается, что еще не преодолены последствия войны в Нагорном Карабахе, в Армении тысячи погибших и раненых, есть серьезнейшие региональные угрозы, а ситуация в стране снова стала крайне взрывоопасной.

Президент Армении призвал всех "проявлять сдержанность и благоразумие. Любое необдуманное слово углубляет кризис".

Ранее Лавров обсудил ситуацию в Армении с главой республиканского МИД.

НС

Общество

Министерство просвещения поддержит экономику российских регионов

Министерство просвещения поддержит экономику российских регионов

12 февраля 2021 г. в Министерстве просвещения России прошло Всероссийское совещание с региональными профильными министрами по вопросам развития среднего профессионального образования (СПО). Было представлено 30 докладов, а инструментов и решений – не счесть. Повышенный интерес к системе СПО вполне…

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью