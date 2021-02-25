Сайт «Аргументы недели» запретили на Украине

Аргументы Недели → В мире 13+

25 февраля 2021, 14:17

Флаг Украины, Aleksandr Gusev / globallookpress.com

На Украине запрещен и будет заблокирован сайт «Аргументы недели». Соответствующее предписание провайдерам, работающим на территории страны, поступило от ее властей.

На портале Национальной комиссии Украины, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации, говорится, что под запрет попали в общей сложности 426 интернет-ресурсов. Помимо «Аргументов недели», в списке, в частности, присутствуют российские РБК и «Финансовые новости».

Ранее на Украине отключили три оппозиционных телеканала. По мнению политолога Сергея Маркова, подобные действия говорят о том, что президент Владимир Зеленский совершает государственный переворот.