Власти США не исключают ухудшения ситуации с коронавирусом

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25 февраля 2021, 13:18 Источник: eadaily.com

Фото: pixabay.com

В США продлен режим чрезвычайной ситуации в связи с пандемией коронавируса. Соответствующее уведомление в конгресс направил президент Джо Байден.

Режим ЧС длительностью год действовал в стране с 1 марта 2020 года, его срок истекал через три дня.

В сообщении Байдена конгрессу, в частности, говорится, что «необходимость в режиме чрезвычайной ситуации в стране по-прежнему сохраняется». При этом срок продления режима ЧС не уточняется.

К 23 февраля количество жертв коронавируса в США превысило показатель в 500 тысяч человек.