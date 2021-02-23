В США от коронавируса умерло больше людей, чем во всех крупных военных конфликтах ХХ века

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23 февраля 2021, 12:11 Источник: eadaily.com

Скорая помощь. Фото: pixabay.com

В Соединенных Штатах скончался 500 071 пациент с подтвержденным коронавирусом, сообщает университет Джонса Хопкинса.

По подсчетам The New York Times, число умерших от Covid-19 американцев уже превысило боевые потери страны во Вьетнамской войне, а также в Первой и Второй мировых войнах - в результате этих трех конфликтов погибли 392,3 тысячи американцев.

Такая статистика делает страну лидером по числу смертей среди всех стран. Общее число случаев заражения коронавирусом в США превышает 28 миллионов.