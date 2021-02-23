Жертвами пандемии COVID-19 в США стали полмиллиона человек

В Соединенных Штатах Америки количество умерших от заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа, превысило 500 тысяч. Об этом в минувший понедельник сообщил Университет Джонса Хопкинса.
В общей сложности с начала пандемии в США заразились коронавирусной инфекцией 28 174 133 человека. Число летальных исходов к настоящему моменту составило 500 071.
Накануне вечером американский лидер Джо Байден, а также вице-президент Камала Харрис почтили минутой молчания память полумиллиона умерших из-за эпидемии COVID-19 на территории страны. Политики зажгли свечи, а глава государства выступил с речью.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.