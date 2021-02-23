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Жертвами пандемии COVID-19 в США стали полмиллиона человек

, 08:31 Источник: Университет Джонса Хопкинса

Жертвами пандемии COVID-19 в США стали полмиллиона человек
стетоскоп, pixabay.com

В Соединенных Штатах Америки количество умерших от заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа, превысило 500 тысяч. Об этом в минувший понедельник сообщил Университет Джонса Хопкинса.

В общей сложности с начала пандемии в США заразились коронавирусной инфекцией 28 174 133 человека. Число летальных исходов к настоящему моменту составило 500 071.

Накануне вечером американский лидер Джо Байден, а также вице-президент Камала Харрис почтили минутой молчания память полумиллиона умерших из-за эпидемии COVID-19 на территории страны. Политики зажгли свечи, а глава государства выступил с речью.

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