Жителей Чехии обязали носить респираторы или одновременно по две маски

Власти Чехии обязали граждан страны с 25 февраля носить в местах скопления людей респираторы, наномаски, или по две медицинские маски сразу. Об этом сообщили в чешском минздраве во вторник.
Глава Министерства здравоохранения Чехии Ян Блатны заявил, что подобные требования связаны с распространением британского штамма коронавируса нового типа. В частности, гражданам придется носить респираторы или несколько масок сразу в магазинах, общественном транспорте, больницах и на остановках.
Подчеркивается, что граждане будут обязаны носить в вышеуказанных местах или респиратор типа FFP2, или наномаску, или одновременно две хирургические маски.
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