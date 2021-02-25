Власти Финляндии приняли решение о введении локдауна

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25 февраля 2021, 11:49 Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Правительство Финляндии приняло решение ввести дополнительные ограничения в связи с пандемией коронавируса.

С 8 по 28 марта в стране будет введен трехнедельный локдаун. В этом случае в дополнение к уже принятым мерам вводится дистанционное образование на уровне средней школы и в старших классах базового образования. Кроме того, будут приостановлены групповые занятия лиц старше 12 лет.

Также сообщается, что правительство Финляндии внесет предложение в парламент о закрытии ресторанов.

Ранее сообщалось, что финские власти решили ввести режим ЧС из-за пандемии.