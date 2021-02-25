Финские власти решили ввести режим ЧС из-за пандемии

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25 февраля 2021, 09:28 Источник: eadaily.com

Фото: pixabay.com

Правительство Финляндии планирует снова объявить в стране чрезвычайное положение в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом. Это может случиться уже 25 февраля.

Главной причиной для такой меры называется желание властей жестче по сравнению с текущей ситуацией ограничить работу ресторанов – это, по мнению правительства, должно снизить число заражений и помешать перегрузке системы здравоохранения.

Чрезвычайное положение в Финляндии объявляли весной 2020 года в первую волну коронавируса, благодаря чему стало возможным закрытие мест общепита. Сейчас рестораны работают по сокращенному графику.

Ранее сообщалось, что в Финляндии не примут решения по вакцине «Спутник V» до ее одобрения EMA.