В Финляндии заявили, что не примут решения по вакцине «Спутник V» до ее одобрения EMA

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13 февраля 2021, 15:18 Источник: ТАСС

вакцина "Спутник V", Patricio Murphy/Keystone Press Agency

Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявил, что страна может рассмотреть возможность использования новых вакцин от COVID-19, в частности "Спутника V", только после получения ими одобрения со стороны EMA.

Хаависто уточнил, что Финляндия полагается на Европейское агентство лекарственных средств. Он также подчеркнул, что власти страны должны быть уверены в том, что качество разрабатываемых препаратов хорошее и они соответствуют всем необходимым критериям.

Дипломат заметил, что на руководстве Финляндии решит большая ответственность – проведение вакцинации граждан без каких-либо проблем. Именно поэтому страна не совершает никаких шагов до принятия решения EMA.