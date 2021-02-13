Глава Крыма Аксенов привился вторым компонентом вакцины «Спутник V»

Глава Крыма Сергей Аксенов утром в субботу, 13 февраля, сообщил, что привился вторым компонентом вакцины против коронавируса нового типа "Спутник V" и порекомендовал всем пройти вакцинацию.
Сергей Аксенов подчеркнул, что привился именно вакциной, созданной учеными центра им. Гамалеи, "а не витаминами, как думают некоторые". Глава Крыма уточнил, что после получения второй дозы препарата против коронавирусной инфекции чувствует себя хорошо.
Аксенов также заявил, что массовая вакцинация является залогом успешного курортного сезона на полуострове.
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